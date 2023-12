La lotteria per grandi e piccini a sostegno delle attività dell'associazione di volontariato "Il sorriso di Marinella"

Nuova iniziativa a sostegno delle attività dell'associazione di volontariato "Il sorriso di Marinella" con la lotteria per grandi e piccini.

Quest'anno l'associazione "Il sorriso di Marinella" ha preparato una "lotteria" per grandi e piccini.

La "lotteria" della Befana e la "lotteria" dei piccoli, sempre a sostegno delle attività dell’associazione.



Funziona cos: si acquista il “biglietto” al costo di 5 euro, nella sede della libreria I Luoghi dell'Anima (via di Sotto 120/8 a Pescara), chiedendo di Antinea, o tramite il PayPal dell’associazione (paypal.me/sorrisomarinella). In caso di utilizzo di PayPal, va inviato il pagamento tramite messenger all'associazione, per l’assegnazione del numero. Poi vanno tenute d’occhio le estrazioni del Lotto del 6 gennaio 2024, sulla ruota di Napoli per la Lotteria della Befana e su quella di Milano per la Lotteria dei piccoli. Cinque i premi messi in palio. Il primo numero estratto corrisponderà al primo premio e così via, fino al quinto. Vanno dal pupazzone gigante del primo premio a leccornie e golosità, per passare agli altri premi ricchi di doni. Un grazie in particolare ad Anna Brattella e Vf Parrucchieri per aver messo a disposizione la loro professionalità.

Il sorriso di Marinella è senza fini di lucro e opera nel settore del volontariato e della beneficenza, della tutela dei diritti civili e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. Sostiene persone, animali e ambiente, sensibilizza la collettività sulle tematiche relative. Aiuta e conforta chi versa in situazioni di estrema povertà. Favorisce quindi il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale e internazionale. Tutela, sostiene e promuove i diritti degli animali in un’ottica di salvaguardia e prevenzione dei loro disagi. L’associazione è aperta a chiunque ne condivida scopi, orientamento e finalità. Ha un comitato etico con il compito di valutare che le iniziative proposte siano sempre coerenti e in linea con i propri principi.



https://www.facebook.com/ilsorrisodimarinella