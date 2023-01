Piazza Salotto strapiena per Loredana Bertè, è un grande Capodanno in musica [FOTO]

Piazza Salotto strapiena per Loredana Bertè, che sta incantando i presenti con i suoi principali successi all'insegna di un grande Capodanno in musica. Dopo una notte di San Silvestro tutta pescarese, nel pomeriggio di oggi (1° gennaio) è arrivata in città la nota cantautrice per offrire, come sua consuetudine, un'energica performance in bilico tra pop e rock.

L'assessore comunale al commercio, turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, si è detto "senza parole" di fronte al colpo d'occhio che si ha in questo momento dal palco, determinato dal numeroso pubblico che è intervenuto in centro per assistere al concerto.

Il live, originariamente previsto alle ore 19, è iniziato con un po' di ritardo, più precisamente intorno alle ore 19,45. Ma l'attesa è già stata ampiamente ripagata con gemme del calibro di "Il mare d'inverno", scritta per l'artista negli anni '80 da Enrico Ruggeri, "Amici non ne ho", che la Bertè ha invece cantato a Sanremo 1994, e "Luna", brano portato in gara al Festival del 1997.

A un certo punto Loredana ha parlato del femminicidio, ricordando di aver subito una violenza a 16 anni, e ha detto che ogni 6 ore una donna viene uccisa. Ma lei ora ha deciso "di non tacere". E dopo questa introduzione è poi partita la toccante "Ho smesso di tacere".