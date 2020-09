Gli studenti del Liceo Spaventa di Città Sant'Angelo a lezione nei luoghi più suggestivi del centro storico [FOTO]

Per sette giorni gli studenti del Liceo delle scienze umane di Città Sant'Angelo seguiranno le lezioni all'interno dei luoghi più suggestivi del centro storico angolano. Parte infatti il progetto "Scuola al borgo" che permetterà ai ragazzi di avere delle aule davvero particolari, all'interno della collegiata di San Michele, nel chiostro comunale, teatro comunale, ed ancora le chiese di Sant’Agostino e Santa Chiara, la sala consiliare, la chiesa di San Francesco. Il progetto è stato avviato in sinergia con l'amministrazione comunale.

Il progetto “Scuola al borgo” rientra nello spirito della comunità educante e del patto per uno sviluppo umano sostenibile dell’area vestina che l’istituto omnicomprensivo di Città Sant’Angelo, guidato dalla dirigente scolastica Lorella Romano, sta portando avanti anche con l'aiuto di altri enti oltre a quello comunale, come la Coldiretti e la Fondazione Amiotti per far conoscere ai ragazzi i luoghi simbolo della loro identità culturale e territoriale.