Leggere fuori dalla scuola, il 47,5 per cento degli studenti lo fa e per la scelta oltre il 60 per cento segue i consigli della rete

Il 47,5 per cento dei ragazzi abruzzesi dedica tempo alla lettura fuori dagli impegni scolastici e per il 60,9 la scelta dipende dal passaparola in rete. Il dato, come riporta l'agenzia Ansa, emerge dall'indagine condotta nelle scuole superiori nell'ambito del premio nazionale di cultura Benedetto Croce di Pescasseroli (L'Aquila).

Agli studenti che partecipano e hanno partecipato al premio è stato chiesto di rispondere a un test che ha fatto emergere come quasi la metà di loro legga, con il 53 per cento dei ragazzi che punta quasi esclusivamente sulla narrativa e il 73 per cento che invece sceglie autonomamente senza seguire le indicazioni che arrivano da famiglia e scuola. Per loro, come detto, conta più avere informazioni dalla rete per scegliere il libro da leggere.

Complessivamente sono stati 1.001 gli studenti tra i 16 e i 19 anni che hanno riposto al test anonimamente. Per quanto riguarda gli acquisti il 60 per cento di loro compra in libreria, il 34 per cento online. L'89 per cento dichiara di aver visitato una libreria e tra questi il 64 per cento li ritiene luoghi di incontro e promozione della lettura. Per il 91 per cento leggere rappresenta una crescita personale, mentre il 64,8 per cento lo ritiene importante per il futuro professionale. Ai ragazzi è stato anche chiesto se esiste un gap sulla possibilità di leggere tra zone urbanizzate e arre interne e per il 37 per cento il problema c'è.

I dati dell'indagine diventeranno una pubblicazione che il comitato organizzatore del Premio che insieme a Cepell (Centro per il libro e la lettura) e l'università di Urbino è stato protagonista al festival nazionale del giornalismo tenutosi nel comune marchigiano, distribuirà nel 2024 nelle scuole abruzzesi, nei Comuni, nelle istituzioni culturali consegnandola anche alla Regione.