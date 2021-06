A Lettomanoppello tutto pronto per l'inaugurazione del "sentiero del minatore"

A Lettomanoppello fine settimana importante dedicato alle antiche miniere, con l'inaugurazione del "sentiero dei minatori" realizzato grazie ai fondi stanziati dalla Regione Abruzzo. Appuntamento sabato 26 giugno e domenica 27 giugno nell'ambito della tredicesima giornata nazionale delle miniere con numerose iniziative in programma.

Il sentiero, della lunghezza di 3 km, fara vivere ai partecipanti l'emozione degli antichi percorsi e delle antiche abitudini dei minatori che lavoravano all'interno della Maiella.

Tra gli eventi in programma laboratori didattici per bambini e ragazzi, un tavolo tecnico sulle miniere abbandonate della Maiella, la presentazione del libro di Gianno Totaro "Dieci racconti" e come detto alle 15,30 di sabato 26 giugno l'inaugurazione del sentiero dei minatori visitabili su prenotazione gratuita.

Previste anche escursioni alla grotta delle Praie e in ebike nella valle dei Tholoes (evento a pagamento su prenotazione). Infine una mostra fotografica sulle miniere e alle 18 di sabato 26 giugno il convegno "Conosciamo la Maiella nera" alla presenza delle autorità politiche ed istituzionali. Nei ristoranti e bar di Lettomanoppello si potranno assaggiare i menù del minatore e lo "sduno del minatore".