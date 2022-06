Lega del cane: 20mila euro di debiti per curare e salvare gli animali, ora serve l'aiuto di tutti

E' un debito di quasi 20mila euro dichiarato quello della sezione di Pescara della Lega nazionale per la difesa del cane che gestisce da anni non con poche difficoltà, il canile comunale.

Debiti contratti per sostenere le spese veterinarie, soprattutto per gli animali recuperati, gatti in particolare che non sono coperti dalla convenzione del Comune. Animali randagi, malati o feritisi a seguito di un incidente cui si aggiungono le spese con cui la Lega sostiene tanti cittadini che soldi per curare i propri di animali non li ha. Di quei 20 mila, 7 mila sono quelli che sono andati proprio a quel canile il cui destino, da tempo, è ormai appeso ad un filo. Per due anni, con il covid, fare raccolte fondi è stato impossibile e oggi la situazione è drasticamente peggiorata. E' dunque a tutti che la Lega chiede aiuto, anche con piccole donazioni che per lei, sottolinea l'associazione, fanno comunque la differenza.

E' sulla pagina social che la Lega per la difesa del cane dichiara apertamente la drammaticità in cui versano i conti ed è anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che ogni giorno donano crocchette, farmaci e qualsiasi cosa possa sostenerli, persino le adozioni a distanza. “Senza di voi non sarebbe possibile fare quello che facciamo”, sottolinea. “Siamo qui a chiedervi aiuto ancora una volta, perché solo insieme possiamo uscire da questa situazione – proseguono i suoi rappresentanti -. Abbiamo scelto di condividere con la massima limpidezza la nostra crisi economica, con questo screen, così come ce lo siamo inviato nella nostra chat di gruppo, perché siete parte del gruppo, in particolare il nostro debito veterinario, che come vedete è clamoroso. Di questi quasi 20mila euro di buco, ci teniamo a specificare che circa 7mila euro sono relativi a cure che abbiamo sostenuto per i cani del canile, e che sono quindi rimborsati prossimamente e dal Comune di Pescara con cui abbiamo convenzione. E gli altri 13 mila euro sono spese che noi chiamiamo 'extra canile', cioè spese che sosteniamo per animali di privati, indigenti, cittadini in difficoltà, ma soprattutto animali e in particolare gatti, gravemente danneggiati da investimenti per cui sono necessarie costose operazioni e lunghe degenze. I due anni di covid ci hanno messi in ginocchio impedendoci di fare eventi e cene che ci hanno sempre aiutati in queste circostanze, e anche aumentando il numero di cittadini in difficoltà economica che abbiamo aiutato. Nelle nostre possibilità quando sappiamo di fare la differenza tra la vita e la morte di un animale, non abbiamo mai detto di no. Abbiamo sempre aiutato chi ha chiesto aiuto, ora però abbiamo bisogno che la città sostenga noi”.

“Sappiamo che lo farete, perché Pescara ha sempre sostenuto i suoi animali e lo abbiamo imparato quando siete venuti di notte, con la città bloccata, sotto al diluvio, uno alla volta, a prendervi i cani da tenere a casa durante ogni esondazione del fiume – sottolinea l'associazione - . Quella notte abbiamo imparato che quando c'è bisogno, Pescara c'è. Ce lo avete ricordato spesso, siete stati anche meravigliosi tutti con la raccolta che abbiamo inviato in Ucraina. Ora però abbiamo noi bisogno della nostra città”. Un lungo post che si chiude con tanta pescaresità: “grazie siete fregnissimi” e se proprio non potete donare allora l'invito è a condividere il post pubblicato così che possa raggiungere quante più persone possibile.

Per chiunque volesse dare il suo contributo lo si può fare versando direttamente sul conto corrente della Lega con la causale “aiuto veterinario conto 'extra canile' Iban IT 90 K 02008 15408 000103584963 intestato a Lega del cane Pescara. La donazione può essere anche fatta tramite paypal sempre con la stessa causale o recandosi direttamente in canile dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 17 tutti i giorni: anche nei festivi.