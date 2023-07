A Villa Raspa in corso la sistemazione del verde pubblico in via Italia e via Parigi [FOTO]

Lavori di ripulitura del verde e sistemazione delle aiuole in corso in questi giorni a Villa Raspa di Spoltore.

A occuparsene è la Spoltore Servizi, società in house del Comune di Spoltore, con l’utilizzo di teli di pacciamatura, il rivestimento di pietre bianche nelle aiuole e la sistemazione delle cordolature.

Il fine è quello di rendere quanto più ordinate e pulite via Italia e via Parigi, dove sono in corso i lavori che poi proseguiranno anche nell’area prospiciente la chiesa di San Camillo De’ Lellis, e nello specifico all’interno della piazzetta di via Bari, nel parcheggio antistante e in via Taranto.

Le aiuole in via Taranto saranno tutte sistemate con tessuto non tessuto e pietre, e la piazza sarà abbellita con piante ornamentali e aiuole. I lavori hanno come scopo quello di rendere più bella e accogliente l’area anche in vista delle festività previste dal 12 al 16 luglio, e di altri appuntamenti estivi che riguardano la frazione. «L’amministrazione comunale sta spingendo fortemente l’acceleratore sul decoro di tutta la città», sottolinea il sindaco Chiara Trulli, «e in questa direzione vanno i lavori di Villa Raspa, atti a restituire decoro e pulizia in particolare alla zona commerciale che ne rappresenta l’area nevralgica.Tengo a ringraziare Rino Controguerra e tutto il personale della Spoltore Servizi, impegnati nella manutenzione del verde cittadini perrendere sempre più bella e accogliente la nostra città, il consigliere Agustin Karaci delegato al verde pubblico e il consigliere Stefano Burrani di Villa Raspa per la loro collaborazione».