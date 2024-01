Al via il secondo lotto di lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione del centro storico di Manoppello

Vanno avanti i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del secondo lotto di contrada Boccetto (Manoppello) e interessata da fenomeni franosi: presto dunque si partirà con il secondo lotto di interventi mettendo in sicurezza e riqualificando un ulteriore tratto del versante occidentale del centro storico.

Lo rende noto l'amministrazione ricordando che il progetto ha un investimento complessivo di 741 mila euro e prevede la realizzazione di opere geotecniche di consolidamento sia di tipo rigido che flessibile in continuità con le soluzioni progettuali del lotto a valle del municipio ultimato nel 2022.

Tra gli interventi che si stanno portando avanti c'è la costruzione di muri di contenimento su pali a valle di piazza San Francesco, la realizzazione di opere varie di canalizzazione delle acque sull’area rilevato in terra system e la piantumazione verde e arbusti. I lavori permetteranno anche di ampliare piazza Cipressi e ottenere ulteriori spazi pubblici fra cui un campetto di gioco.

“Oltre a mitigare il rischio idrogeologico e sistemare, come opera consequenziale, anche l’area antistante la sede municipale, con questo secondo lotto di lavori, finanziati dai fondi di protezione civile – spiega il sindaco Giorgio De Luca – continuano gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del centro storico di Manoppello allo scopo di restituire alla collettività aree sicura e fruibile”.

Solo sul versante occidentale del colle cittadino sono previsti investimenti di mitigazione del rischio idrogeologico di oltre un milione e settecento mila euro, cui si aggiunge l’intervento previsto sul fronte orientale per un milione di euro che presto, dopo alcune modifiche tecniche, riprenderanno.

“Continua a portare buoni frutti il lavoro di programmazione e pianificazione portato avanti dall’ente per il risanamento idrogeologico dell’antico borgo di Manoppello continua a portare buoni frutti con l’obiettivo di avere un centro storico sempre più sicuro e pieno di vita”, aggiunge il primo cittadino che ringrazia “il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per aver saputo riconoscere l’importanza di questo e di altri interventi per la sicurezza idrogeologica del territorio di Manoppello”.