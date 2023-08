Al via i lavori di riqualificazione nei campi sportivi di Spoltore e Villa Raspa

L’amministrazione comunale di Spoltore ha deciso di migliorare la qualità degli impianti sportivi locali e potenziare l’offerta sul territorio, intervenendo con una spesa di circa 250.000 euro per la sistemazione dei campi di Spoltore centro e di Villa Raspa. Questa settimana è partita la riqualificazione degli spazi funzionali del campo di calcio Adriano Caprarese, avviando la manutenzione degli spogliatoi, che riguarderà la sostituzione di pavimenti e rivestimenti, il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici, la sostituzione di docce e sanitari e la tinteggiatura dei locali. La durata complessiva dei lavori sarà di circa un mese, al fine di essere pronti per l’imminente avvio delle attività.

La prossima settimana avrà invece inizio l’opera di manutenzione dei campi di calcio a 8 e calcio a 5 del parco Don Mambella di via Parigi a Villa Raspa, gestiti dall’associazione Pro Calcio Italia. L’intervento, anch’esso della durata prevista di circa un mese, consisterà nel completo rifacimento dei manti in erba sintetica, inizialmente sul campo più grande per consentire la ripresa della stagione calcistica, e proseguiranno su quello più piccolo. Saranno inoltre sostituite porte e panchine, e per rendere più sicuro e adeguato l’intero impianto in entrambi gli spazi saranno installate barriere protettive antitrauma e sostituite le recinzioni. Questo consentirà anche un adeguamento complessivo delle strutture, che saranno rese più belle e funzionali, migliorando soprattutto la sicurezza dei fruitori e anche l’acustica del parco.

“La nostra amministrazione sta puntando tantissimo sullo sport, nella consapevolezza che sia viatico a una migliore qualità della vita, con una particolare predilezione ai più giovani”, commenta la sindaca Chiara Trulli. “Per questo abbiamo deciso di investire delle somme significative per l’impiantistica sportiva, e nello specifico per gli impianti dedicati al gioco del calcio e al tempo libero nel capoluogo e a Villa Raspa. Continueremo in questa direzione con la volontà di procedere nell’adeguamento degli impianti anche nelle altre frazioni, cercando di attingere a nuovi finanziamenti dedicati allo sport. Saremo instancabili per migliorare l’offerta di impiantistica sportiva all’interno dei parchi, ma anche lavorando alla realizzazione delle piste ciclabili sul territorio comunale. Imminente sarà a tal proposito l'avvio dei lavori della prima ciclabile del centro urbano, con un importo di circa 500.000 euro che consentirà di strutturare percorsi ciclo-pedonali nel capoluogo”.

“È molto importante la collaborazione che si è instaurata tra la nostra amministrazione e le associazioni sportive”, aggiunge la consigliera Emilia Angela Scurti. “Il campo sportivo Caprarese è un centro che ospita oggi oltre 300 tesserati di scuola calcio: una fucina di talenti, ma soprattutto un grande veicolo di inclusione sociale attraverso lo sport, con tanta attenzione anche ai diversamente abili e alle famiglie con difficoltà economiche. Lo stesso discorso vale per i lavori di Villa Raspa, che renderanno sempre più accogliente la struttura gestita dalla Pro Calcio Italia con quasi 200 bambini iscritti. Abbiamo molta cura del vivaio giovanile sul nostro territorio, e i lavori sono stati effettuati proprio nell’ottica di rendere le nostre strutture più funzionali alla pratica sportiva: contiamo che alla ripresa del campionato le attività possano ricominciare in impianti sistemati e ammodernati, con standard di qualità elevati”.