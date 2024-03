Addio alle 4 corsie, in viale Marconi tornano i parcheggi lato monte

Sono stati avviati nella mattinata di giovedì 28 marzo gli interventi per la rimozione della quarta corsia in viale Marconi a Pescara.

Dunque dopo anni di polemiche inizia ufficialmente la retromarcia dell'amministrazione comunale che dà seguito alle contestazioni e agli appunti mossi sia dai cittadini che dagli esercenti della zona.

Macchine e operai stanno ripristinando i parcheggi sul lato monte della strada.

Sono partiti dal tratto compreso tra piazza Unione e via Conte di Ruvo. Poi l'attività proseguirà per tutta la lunghezza della strada che alla fine dell'intervento potrà contare nuovamente su un numero cospicuo di posteggi per le automobili.