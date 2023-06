Al via a Spoltore i lavori per il recupero funzionale di due locali comunali in piazza D'Albenzio

Iniziano a Spoltore i lavori per il recupero funzionale di due locali comunali in piazza D’Albenzio che il Comune ha espresso la volontà di recuperare attraverso interventi di riqualificazione, anche data la loro importanza a livello strategico all’interno del centro storico e del ruolo di catalizzatore culturale e sociale che potrebbero assumere a seguito del loro recupero funzionale.

Al sopralluogo erano presenti il sindaco Chiara Trulli, il vicesindaco Rino Di Girolamo, l’assessore Roberta Rullo, il responsabile dei Lavori Pubblici, Claudio Rosica, l’architetto Maurizio Del Zoppo, direttore dei lavori, e l’architetto Maria Teresa Barillari, coordinatore della sicurezza.

Si partirà in queste prime settimane con la preparazione dei locali, svuotandoli e ricollocando altrove il contenuto, e con tutti i lavori propedeutici all’avvio del cantiere, che partirà ad agosto con l’installazione dei ponteggi e l’avvio delle opere edili. Gli interventi prevedono opere di consolidamento, rifacimento della copertura con rimozione integrale dell’esistente, abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di una piattaforma elevatrice per disabili, modifiche prospettiche per inserire la suddetta piattaforma, diversa distribuzione interna con la demolizione dei tramezzi esistenti in forati, inserimento di servizi igienici, realizzazione di nuovo impianto elettrico, di illuminazione e allaccio alle reti, sostituzione degli infissi attualmente fatiscenti e non recuperabili, impermeabilizzazione delle zone esterne.

«Questa ristrutturazione nasce dalla volontà di riqualificare l’intero centro storico», spiega il sindaco Chiara Trulli, «con dei locali che saranno destinati a ospitare la vita associativa e culturale della città. Ci consentirà di riaprire le botteghe e riportare in piazza D’Albenzio quella vita e centralità indispensabili per rianimare il centro storico e farne il salotto culturale della città. Diversi saranno gli spazi riqualificati all’interno della piazza, e anche la balaustra sarà rimessa in sicurezza dopo i recenti problemi di infiltrazioni».