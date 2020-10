Saranno sospesi anche lunedì 2 novembre i lavori di manutenzione del Ponte Flaiano. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, a seguito della richiesta fatta dal consigliere comunale Di Pasquale e dopo il sopralluogo che lo stesso assessore ha tenuto questa mattina. Il cantiere dunque ripartirà regolarmente martedì 3 novembre, mentre lo stop ai lavori inizierà domani 30 ottobre per il fine settimana e la giornata della ricorrenza dei defunti.

Fino ad ora il cronoprogramma dei lavori sta rispettando perfettamente i tempi previsti così come ci è stato assicurato dal direttore tecnico, Tonino Parente. Sono state eseguite le operazioni di deceratura e ora saranno effettuate le regolazioni della tesatura dei dieci stralli del ponte Si tratta, è bene chiarirlo, di interventi che devono essere effettuati con particolari condizioni ambientali, sia dal punto di vita delle temperature che delle vibrazioni.

In sostanza vanno rispettati i livelli climatici del periodo in cui l'opera è stata settata e va evitato il passaggio di quei mezzi che, con il loro peso, solleciterebbero eccessivamente la struttura alterando le misurazioni. La manutenzione doveva essere effettuata tra marzo e aprile e, nell'impossibilità di eseguirla in quel periodo, è stata spostata alla settimana in corso e alla prossima, proprio per la necessità di tenere conto di questi fattori".