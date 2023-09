Iniziato l'allestimento del cantiere in piazza Sacro Cuore [FOTO]

È iniziato nella mattinata del 25 settembre l'allestimento del cantiere in piazza Sacro Cuore, realizzato con fondi Pnrr, che servirà per dare un nuovo volto a questa zona centrale con la cosiddetta "depavimentazione", ossia un intervento volto a riportare alla luce il suolo libero con l'inserimento del verde, in modo da mitigare l’isola di calore. Come spiegato nei giorni scorsi dall'assessore ai parchi Gianni Santilli, le attuali alberature verranno sostituite da una vegetazione più giovane per contribuire alla forestazione urbana. Inoltre si prevede la sostituzione dell'attuale pavimentazione scura con una più chiara. I lavori riguarderanno anche corso Umberto I.

L'assessore comunale ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, spiega a IlPescara.it quali saranno adesso gli step da seguire: "Tutto è iniziato regolarmente, secondo programma. Oggi c'era la consegna del cantiere: quando si parla di "inizio lavori", infatti, si parla di verbale di consegna e di inizio allestimento del cantiere con la programmazione. Questa mattina si è tenuta una riunione di tre ore tra i tecnici del Comune e l'impresa, durante la quale si è stabilito di sottoscrivere il verbale di consegna con una serie di questioni tecniche che sono state riportate nel documento, dopo di che è stata installata la "baracca di cantiere" che servirà come appoggio durante i lavori. Sono arrivati tre camion, e io penso che già tra oggi e domani si potrebbe iniziare a recintare il cantiere per allestirlo. Voglio ricordare che questo sarà un lavoro delicato, della durata di 8 mesi, che prevede misure di viabilità, un cronoprogramma e il rispetto di alcune aree. Adesso l'impresa organizzerà il da farsi secondo ciò che è stato precedentemente stabilito, dopo di che si passerà ai lavori effettivi".