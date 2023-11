Vanno avanti i lavori per la realizzazione del nuovo mercato ittico all'ingrosso nell'ex stazione marittima [VIDEO]

Proseguono i lavori nell'ex stazione marittima del porto di Pescara che diventerà la nuova sede del mercato ittico all'ingrosso all'interno dell'area portuale sud.

Come spiega il sindaco Carlo Masci, «l’impresa sta lavorando per completare l’intervento in modo da poter rendicontare la spesa entro il 31 dicembre 2023, perché anche in questo caso abbiamo intercettato fondi europei».

Poi il primo cittadino aggiunge: «L’anno prossimo inaugureremo una struttura moderna, efficiente e in linea con le nuove prospettive di crescita della città. In quell'area portuale troveremo spazi anche per il fish-lab per lavorare il pesce a miglio zero e per i depositi dei pescatori. Un progetto che è parte essenziale della profonda trasformazione urbana del nostro lungofiume. Andiamo avanti nell’opera di cambiamento della città, per renderla ancora più bella, attrattiva e proiettata verso il futuro».