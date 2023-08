A Spoltore il Comune rinnova gli impianti di pubblica illuminazione

Dopo la delibera della giunta guidata dal sindaco Chiara Trulli, il Comune di Spoltore ha provveduto alla sostituzione di sedici pali e linee dopo segnalazioni, verifiche e perizie.

La spesa complessiva è pari a 30mila euro.

Gli interventi effettuati comprendono impianti in due zone di via Santa Lucia, via Casaccio, via della Libertà, strada statale 16 bis mare, via Mare Adriatico, via Arno, via dei Tigli, via Garibaldi, via Indipendenza, via Dietro le Mura, via Palermo, via Sabia e largo Santa Maria, dove si è provveduto all’installazione di un proiettore in Led da 140 watt in sostituzione del palo definitivamente rimosso. In contrada Sferrella si è inoltre provveduto allo scavo di by pass per 40 metri comprensivo di cavidotto e linea multipolare 4x4mmq, e alla sostituzione di tratti di linee elettriche vetuste con nuova linea elettrica multipolare 4x4mmq per m.110,00. Alcuni di questi interventi sono già stati ultimati, mentre altri sono ancora in corso.

«L’impegno dell’amministrazione sarà quello di continuare a servire le zone del territorio che ancora mancano di pubblica illuminazione», evidenzia il sindaco Chiara Trulli, «consapevoli che molto si è fatto in questi anni per portare luce ovunque ce ne fosse bisogno, sodisfacendo le esigenze dei cittadini. Da questo punto di vista tengo a fare un plauso al consigliere Stefano Burrani, che da sempre si occupa di questo ed è sempre stato in grado di onorare la sua delega con la massima competenza, dedizione e disponibilità».

«L’amministrazione è sempre attenta alla pubblica illuminazione», aggiunge il consigliere Stefano Burrani, «nella consapevolezza che le richieste di luce pubblica sono tante, cerca e cercherà di soddisfare le richieste che pervengono, cercando di mettere in atto soluzioni tecnologiche rivolte al risparmio energetico che lo stesso mercato offre».