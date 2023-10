Proseguono i lavori di costruzione della nuova sede della Lega Navale [FOTO]

«Sta nascendo, senza troppi clamori, la nuova sede della "Lega Navale", sulla spiaggia della Madonnina, immersa nel verde, tutta con materiali eco-compatibili, perfettamente adattata all'ambiente, dove tanti giovani pescaresi prendono confidenza con la vela, con il mare, imparando a rispettarlo».

A parlare è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che aggiorna sui lavori attualmente in corso.

«Questo è il primo intervento, già in corso, in un'area di grandissimo pregio per la città, finora sempre trascurata e non considerata per quello che rappresenta per Pescara», aggiunge il primo cittadino.

Così conclude il sindaco Masci: «Adesso sta iniziando l'intervento più atteso della riqualificazione del water-front. Tra un anno, quando tutto sarà completato, lo spazio che comprende il museo del mare, i mercati ittici al minuto e all'ingrosso, la piazza della Madonnina, la passeggiata sul lungofiume fino alla rotatoria dell'Inps, sarà totalmente trasformato, assumerà un'altra dimensione, anche dal punto di vista culturale, diventerà un gioiello. Andiamo avanti senza sosta per rendere Pescara sempre più bella».