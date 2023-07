Parte la messa in sicurezza di 12 viadotti autostradali abruzzesi, lavori per 470 milioni di euro

Partite le gare per la progettazione ed esecuzione di 12 viadotti sulle autostrade abruzzesi A24 e A25 nei tratti Torano-Pescara e Torano-Teramo per un valore di 470 milioni di euro.

A farlo sapere, come riporta l'AdnKronos, è il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota.

A breve, prosegue il Mit, saranno aggiudicati anche i lavori relativi a bandi pubblicati nel dicembre scorso, che riguardano la messa in sicurezza di altri 15 viadotti. Il totale dei lavori è di quasi un miliardo di euro. «Si tratta di un'importante opera di interventi e manutenzione in un'area fortemente sismica. Nell'ottica di garantire collegamenti efficienti e sicurezza sulle strade, priorità in questi mesi di governo del vicepremier e ministro Matteo Salvini'», si legge.

«Grazie al Mit e al ministro Salvini interventi per un miliardo di euro complessivi sui viadotti della A24-A25. La partenza delle gare di progettazione ed esecuzione di 12 viadotti A25 nei tratti Torano - Pescara e Torano – Teramo per oltre 470 milioni di euro, vanno a sommarsi agli interventi previsti dai bandi pubblicati lo scorso dicembre, e di cui a breve verranno aggiudicati i lavori. Finalmente risposte concrete per il territorio. Grazie a Salvini, dopo anni di no si aprono i cantieri: ecco il cambio di passo che i cittadini ci hanno chiesto», commenta il segretario della Lega per la regione Abruzzo, Luigi D’Eramo.