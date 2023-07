Al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi a Spoltore [FOTO]

Sono iniziati gli interventi di ristrutturazione dei marciapiedi nel centro urbano di Spoltore, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-24 all’interno del progetto “Ristrutturazione Strade e Marciapiedi Comunali-Opp22/03”.

L'importo complessivo è pari a 445mila euro.

Il primo tratto riguarda l’area che parte dall’incrocio tra via Di Marzio e via G.Fonzi sino al piazzale antistante il municipio, su entrambi i lati della strada, all’interno di un contesto di riqualificazione della via pubblica, aumentando il grado di fruibilità dei marciapiedi e quindi del flusso pedonale, oltreché per una logica di decoro urbano.

L'intervento, in particolare, interessa il sedime dei marciapiedi, realizzati oltre 30 anni fa e che in alcuni punti necessitano di adeguamento. Il rifacimento dei marciapiedi avverrà attraverso la fornitura e posa in opera di cordoni in pietrarsa, pavimentazione in porfido e pavimentazione per percorso tattile (Loges) destinato ai non vedenti, e sarà inoltre ripristinata la fascia perimetrale in asfalto parallela al cordolo. «I lavori nella zona centrale di Spoltore rivestono una grande importanza», evidenzia il sindaco Chiara Trulli, «in un’area che collega al municipio e dove sono situate le scuole, ed è quindi fondamentale una maggiore fruibilità e bellezza: ringrazio per questo l’architetto Pamela Crocetta, che ha curato la relazione tecnica generale, il responsabile unico del procedimento Giordano Renzetti, l’architetto Claudio Rosica e tutti i nostri uffici».

Gli interventi in corso a Caprara

Anche a Caprara sono in corso degli interventi per migliorare la viabilità del borgo, tramite un’isola di traffico all’incrocio tra via Flavia e via della Libertà, e il rifacimento del tratto in prossimità del monumento ai Caduti, sul lato destro della via, con lo scopo di renderla più pulita, decorosa e funzionale al posteggio delle auto. A questo proposito, è previsto nel bilancio di quest’anno anche un intervento di 300mila euro per realizzare un grande parcheggio risolutivo di tutte le problematiche relative alla viabilità nella frazione, consentendo anche l’istituzione di limitatori di sosta al fine di una migliore gestione del traffico veicolare e pedonale lungo la via principale. È stato inoltre sistemato il primo tratto di via Brecciara dall’Impresa Diodato, che sta curando anche i lavori nel centro urbano, e che tramite una collaborazione della Spoltore Servizi per la pulizia e lo sfalcio della strada, ha portato anche alla sistemazione dei marciapiedi e la posa di ghiaia stabilizzata. «L’amministrazione si sta fortemente impegnando per risolvere la problematica dei parcheggi a Caprara», dichiara la prima cittadina, «ringrazio il consigliere Bruno Ortense in qualità di delegato al centro storico di Caprara per la preziosa collaborazione».