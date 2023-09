Finiti gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in strada Madonna del Monte a Bolognano

Sono terminati i lavori per la mitigazione del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza della viabilità comunale della strada Madonna del Monte a Bolognano.

A farlo sapere è il sindaco Guido Di Bartolomeo.

Il primo cittadino poi ricorda: «Gli interventi, durati 2 mesi, per un importo complessivo di euro 424.636,00 sono inseriti nell’elenco annuale delle opere pubbliche e si riferiscono ai danni conseguenti gli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel 2017, per i quali venne riconosciuto lo stato di calamità naturale. È stato ripristinato il fondo stradale ammalorato dalle abbondanti precipitazioni e si è proceduto a consolidare alcuni tratti della scarpata che borda la strada comunale mediante gabbionate e opere di drenaggio. Torno a sottolineare la grande importanza di tali lavori per la viabilità comunale che certificano, ancora una volta, l’attenzione che questa amministrazione comunale ha nel risolvere le criticità del nostro territorio che molto spesso sono eredità della passata amministrazione».