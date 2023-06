Iniziati i lavori per valorizzare il centro storico di Caprara [FOTO]

Sono iniziati i lavori nella zona centrale di Caprara il cui scopo è di valorizzare sempre meglio la bellezza del centro storico.

Oltre alla pavimentazione di via della Libertà e alla piantumazione delle aiuole spartitraffico, che saranno abbellite con un letto di pietre bianche e piante ornamentali, verranno migliorate alcune aree parcheggio in prossimità dell’incrocio con via Brecciara.

Inoltre è previsto un’importante riqualificazione dell’arredo urbano con l’acquisto di 11 panchine che sostituiranno completamente quelle esistenti, e verranno installate in via della Libertà e nelle due piazzette centrali, davanti alla Chiesa e in rione San Rocco.

«Tutte queste migliorie hanno l’obiettivo di rendere sempre più bella la nostra Caprara, un borgo storico e molto identitario a cui teniamo molto», dice il sindaco Chiara Trulli, «a partire dall’ingresso, che ne rappresenta il primo biglietto da visita. Assieme a me era presente al sopralluogo il consigliere Bruno Ortense, che ringrazio per il prezioso supporto per tutto ciò che riguarda questa frazione».