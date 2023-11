Confermati altri due anni di lavori lungo l'autostrada A14 dopo il casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo

Altri 2 anni di cantieri aperti lungo l'autostrada A14.

È stato confermato a Silvi in un incontro convocato dal prefetto della provincia di Teramo, Fabrizio Stelo, come riporta l'agenzia LaPresse.

Nell'occasione il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha sottolineato la necessità di una variante alla statale 16 Adriatica per decongestionare il traffico soprattutto quando alcuni tratti dell'autostrada A14 sono interdetti per manutenzione o per incidenti.

Per i tempi di percorrenza sui tratti Pescara Nord-Roseto degli Abruzzi e da Roseto a Pescara, Autostrade per l'Italia (Aspi) ha attivato il servizio "cash back". Scaricando un'applicazione è possibile ottenere un rimborso che non supera il 25 per cento del pedaggio corrisposto in caso di ritardi accumulati viaggiando sul tratto dell'autostrada, in manutenzione e sempre rispetto ai normali tempi di percorrenza.