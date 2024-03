Nel fine settimana lavori sulla linea ferroviaria Ancona - Pescara - Termoli: previste alcune modifiche al servizio

Nel fine settimana in arrivo, fra il 16 e il 17 marzo scatteranno delle modifiche di servizio sulla linea ferroviaria Ancona - Pescara- Termoli con lavori sulle tratte Falconara - Varano, Civitanova - Porto S. Giorgio e Francavilla - Ortona. I treni Frecciarossa della linea Torino-Milano-Bologna-Rimini-Ancona-Pescara-Bari-Lecce saranno oggetto di cancellazione o limitazione di percorso. In alcuni casi le modifiche riguarderanno anche i giorni 15 e 18 marzo.

I treni Frecciarossa della linea Venezia-Bologna-Rimini-Ancona-Pescara-Bari-Lecce saranno oggetto di limitazione di percorso o di deviazione via Castelbolognese-Ravenna, con conseguente soppressione della fermata di Bologna e allungamento dei tempi di percorrenza. Per garantire le prosecuzioni di viaggio nord-sud e viceversa, sono previsti servizi con bus tra Rimini e Bologna C.le in connessione con alcuni dei Frecciarossa circolanti.

I treni Intercity notte Lecce – Milano/Torino Porta Nuova e viceversa saranno deviati via Faenza – Ravenna – Rimini nelle notti 15 marzo e 17 marzo. I treni Intercity notte Lecce – Milano/Torino PN e viceversa saranno deviati via Foggia – Caserta – Roma nella notte 16/17 marzo.

I treni Intercity Milano Centrale/ Milano Porta Garibaldi – Lecce saranno deviati via Faenza – Ravenna – Rimini con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza; gli Intercity della relazione Lecce/Bari Centrale/Pescara – Bologna Centrale, invece, saranno oggetto di limitazioni di percorso, con eventuali modifiche degli orari di partenza nelle giornate del 15,16, 17 e 18 marzo.

I Regionali Ancona – Pescara 4223 del 16 marzo e 4211 del 17 marzo subiranno modifiche di orario su tutto il percorso. I Regionali 4210 e 4224 Pescara - Ancona del 16 marzo subiranno modifiche di orario sulla tratta Porto S. Giorgio – Ancona. Il Regionale 4272 S. Benedetto - Ancona del 16 marzo subirà modifiche di orario su tutto il percorso e 23768 Ascoli Piceno – Ancona del 16 marzo subirà modifiche di orario sulla tratta Porto S. Giorgio – Ancona. Il Regionale 19779 Pescara – Termoli del 16 e 17 marzo subirà modifiche di orario sulla tratta Tollo – Termoli con arrivo ritardato a Termoli +5’.

I Regionali Ttper 2493 – 2494 Milano – Pescara e viceversa saranno cancellati sulla tratta Bologna – Pescara il 16 marzo e subiranno modifiche di orario sulla tratta Pescara – Ancona il 17 marzo. Treno 4160 Foligno – Ancona sarà oggetto di limitazione di percorso sabato16 Marzo. I Regionali 4245 Pesaro – San Benedetto Del Tronto - 19700 San Benedetto - saranno oggetto di cancellazione o limitazione di percorso il 16 marzo. I Regionali Ttper 17643 Ravenna – Pesaro e 1722 Pesaro - Rimini saranno cancellati il 16 marzo. IRegionali 3939 e 3902 Piacenza – Ancona e viceversa saranno oggetto di limitazione di percorso rispettivamente il 16 Marzo (3939) ed il 17 Marzo (3902)

Le modifiche ai servizi possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori. Tutte le informazioni e gli orari aggiornati su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina lavori e modifiche al servizio) e tramite Smart caring su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20.