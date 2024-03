Lavori Aca per due vasche di prima pioggia: divieti di parcheggio e modifiche alla viabilità a nord e a sud della città [FOTO]

L'annuncio lo aveva fatto il sindaco qualche giorno fa e ora con la partenza dei lavori per la realizzazione delle vasche di prima pioggia ad opera dell'Aca, una a nord della città e una a sud, scattano i divieti e le modifiche alla viablità che interesseranno il lungofiume dei Poeti (golena nord) e dall'altra parte via Pepe, viale Primo Vere il Ponte della Libertà. Zona sud dove dunque arriva un nuovo cantiere che si aggiunge a quello già presente in viale Primo vere per il rifacimento del lungomare, oltre a quello presente in via Andrea Doria e l'altro che sarebbe ormai in dirittura d'arrivo della nuova via Benedetto Croce.

Per quanto concerne i lavori dell'Aca l'ordinanza a firma del dirigente Giuliano Rosi stabilisce dal 18 marzo al 3 ottobre (e comunque fino a fine lavori) sarà istituito h24 il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in un tratto dell'area adibita a parcheggio del lungofiume dei Poeti (il riferimento è alla planimetria qui pubblicata).

Dal 18 marzo al 7 novembre invece e sempre 24 ore su 24, nella zona sud i divieti saranno diversi e cioè: