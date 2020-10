Coronavirus, a Pescara sta lavorando a pieno ritmo il laboratorio da 2.400 tamponi al giorno

Il laboratorio creato nei mesi scorsi all'interno dell'ospedale di Pescara nel quale è possibile analizzare circa 2.400 tamponi al giorno sta lavorando a pieno ritmo.

La nuova attrezzatura è stata presentata ufficialmente questa mattina, mercoledì 21 ottobre, è sta aiutando a contenere i numeri e l’estensione della cosiddetta "seconda ondata" del Covid-19 (Coronavirus).

Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale della Asl, Claudio Ciamponi, Paolo Fazii, responsabile del Laboratorio analisi e coordinatore della rete regionale, l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa.

«Ci dobbiamo rendere conto che attualmente l’ospedale civile di Pescara, ovvero la nostra Asl», dice Sospiri, «dispone non di un semplice macchinario, ma di una vera stanza, un laboratorio intero dotato di un’attrezzatura di dimensioni mondiali in grado di processare circa 3 mila tamponi al giorno per il Covid-19, un’attrezzatura acquistata nel culmine della pandemia, quando il Paese disperava e noi ci siamo ritrovati in una stanza per cercare nel mondo farmaci, procedure e tecnologie capaci di salvare vite umane. Quel laboratorio è già operativo e ci sta aiutando a contenere i numeri e l’estensione della cosiddetta "seconda ondata" permettendoci di tracciare in modo rapido e capillare i contatti di coloro che si scoprono positivi o malati».

Come sottolinea Sospiri, «il nuovo laboratorio test-Covid-19 ha ampiamente superato la fase di rodaggio ed è l’esempio tangibile della professionalità, delle capacità dell’attuale management aziendale della Asl che ha saputo fare squadra, individuando le necessità reali dei nostri presidi e collaborando con le Istituzioni per bersagliare in modo puntuale quei target. Oggi la nostra unica preoccupazione è quella di isolare le situazioni di contagio per salvare la vita della gente dando visibilità ai risultati di eccellenza raggiunti dopo mesi di lavoro oscuro svolto dietro le quinte per consentire all’Abruzzo intero di superare nel migliore dei modi una pandemia mondiale».

