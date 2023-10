La pescarese Klaudia DG sosia di Alessandra Amoroso a "Fake Show"

La cantautrice pescarese Klaudia DG (all'anagrafe Claudia Di Giandomenico) nella serata di lunedì 9 ottobre ha partecipato a "Fake Show", il programma televisivo condotto da Max Giusti su Rai2, apparendo nella rubrica "La senti questa voce" come sosia di Alessandra Amoroso. Klaudia Dg si è esibita proponendo una canzone del repertorio dell'artista salentina: si tratta di "Karaoke", brano che la Amoroso ha portato al successo con i Boomdabash.

Lodovica Comello, in qualità di concorrente, doveva indovinare se la sua fosse realmente la voce di Alessandra Amoroso: ha capito di non trovarsi di fronte all'originale, ma le ha comunque fatto i complimenti per la somiglianza. Ad ogni modo, non è stata questa la prima apparizione di Klaudia DG in tv: nel 2017, infatti, fu invitata da Caterina Balivo, allora conduttrice di 'Detto fatto", per raccontare la sua vita artistica, sia con la tribute band di Alessandra Amoroso "ClAmoroso" sia come cantautrice solista. Proprio in quella occasione Claudia è stata nominata sosia ufficiale di Alessandra Amoroso.

In quel periodo è nata anche la collaborazione con il suo attuale produttore Primiano Di Caccavo, ex musicista di Fiordaliso, Antonella Ruggero e tanti altri cantanti famosi. Nel 2019 l'artista ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani, arrivando in semifinale. Nel 2022 ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni come "Essere italiana", "Un lontano ricordo", "Mille volte", "Girls green eyes" e "Non sarò mai abbastanza". Attualmente i suoi brani sono su tutte le piattaforme digitali di musica come Spotify, iTunes e Amazon music, nonché in radio italiane ed estere.