Italia Nostra lancia un appello per l'ex Montecatini di Piano D'Orta: "No alla demolizione"

No alla demolizione del complesso industriale ex Montecatini di Piano D'Orta. L'associazione Italia Nostra ha lanciato un nuovo appello per salvare i fabbricati storici al centro del dibattito politico e cittadino a Bolognano, con la Regione e il Comune intenzionati ad eseguire la demolizione, mentre l'associazione chiede una valorizzazione e salvaguardia considerando l'importante patrimonio architettonico, testimonianza del periodo di industrializzazione del nostro territorio. L'appello è stato sottoscritto da Massimo Palladini presidente della sezione di Pescara, da Domenico Valente presidente del consiglio delle sezioni d'Abruzzo, da Ebe Giacometti presidente Nazionale di Italia Nostra.

Secondo Italia Nostra, è possibile salvaguardare la salute pubbblica eseguendo le necessarie bonifiche dai materiali inquinanti, senza dover cancellare completamente il complesso industriale:

"Non è accettabile che il territorio venga impoverito della sua principale testimonianza storica che, invece, potrebbe rapportarsi all’importante bacino minerario della Maiella ed alle sue vestigia, come a quelle della millenaria civiltà contadina e pastorale che sempre più emergono nella zona. Non si può scegliere un’area vuota e cementata al centro del paese in luogo di una struttura vitale, come fu la fabbrica e come può essere una nuova funzione a scala territoriale: un brano della città policentrica che deve diventare la conurbazione centro adriatica."

L'associazione infine attacca la Regione e la Soprintendenza per non aver difeso la salvaguardia del sito dai progetti di abbattimento.