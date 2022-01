All'istituto Alessandrini di Montesilvano si va verso la settimana corta

All'istituto tecnico Emilio Alessandrini di Montesilvano si va verso la settimana corta. Verrà adottata, con ogni probabilità, dal prossimo settembre, in tempo dunque per l'anno scolastico 2022-2023. In attesa di formalizzare tutti i necessari passaggi istituzionali, l'Alessandrini, dopo più di trent'anni, riuscirà così a rimodulare il tempo dedicato alle lezioni condensandolo in 5 giorni settimanali, e introducendo così il sabato libero per tutti. Sempre nel prossimo anno scolastico, nuove proposte formative arricchiranno il bouquet dei diversi indirizzi con l’introduzione dello studio analitico del web e dei social in tutti i corsi.

Intanto sono alle battute finali le iniziative per gli open day on line e in presenza in programma durante questo fine settimana, con l'accesso ai locali consentito solo con il possesso del green pass. L'Alessandrini è da anni impegnato nella valorizzazione delle eccellenze, perché la finalità dell’istituto diretto da Maria Teresa Di Donato è di offrire a tutti qualità e professionalità, con l’obiettivo prioritario di dare ai maturandi la possibilità di inserirsi in tempi brevi nel mondo del lavoro o di frequentare proficuamente un corso di studi universitari.

Nell'ultimo biennio sono stati rinnovati completamente tutti i laboratori e, da qualche mese, fa bella mostra di sé anche una modernissima struttura sportiva con superficie in sintetico di ultima generazione, una vera novità per lo svolgimento dell'attività motoria all'aperto. L’ambiente scolastico vuole essere, quindi, un luogo inclusivo e orientato all’innovazione, in grado di preparare i professionisti di domani, cui è richiesta la capacità di adattarsi in modo duttile ad una società sempre più complessa, tecnologica, globale e interconnessa.

Importante anche l'attenzione in tema di norme anti Covid: da giugno scorso, in tutti gli ambienti dell'edificio preposti all'attività didattica e ai servizi connessi, sono stati installati purificatori per il ricambio d'aria con specifiche proprietà virucide, battericide e contro le polveri sottili. L'opera è stata realizzata con finanziamenti ministeriali finalizzati, per un ammontare di circa 40mila euro. Dal 1° settembre 2021 il sistema ha cominciato perfettamente a funzionare.