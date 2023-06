Dal 5 giugno al via le domande d’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2023/2024

Da lunedì 5 giugno via alle domande d’iscrizione al servizio di trasporto scolastico a Pescara.

A fare sapere che a decorrere dal 5 giugno saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, per l’anno scolastico 2023/2024, è il vicesindaco e assessore all'Istruzione, Gianni Santilli.

Queste le scuole interessate: nell'istituto comprensivo 1 le primarie “G. Rodari”, “I. Masih” e “Don Milani” e la secondaria di primo grado “U. Foscolo”; nell'istituto comprensivo 7 la primaria “Raffaele La Porta”; nell'istituto comprensivo 9 la primaria "Colli".

Il modello per la domanda di iscrizione, con contestuale richiesta di esenzione o riduzione del 50% sulla tariffa, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara www.comune.pescara.it, tra le News e nella Sezione Servizio al Cittadino –Studiare - Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico. La domanda può essere presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità: a mano nell’ufficio protocollo generale dell’ente; a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale di invio); tramite Pec all'indirizzo protocollo@comune.pescara.it.

La scadenza delle iscrizioni è fissata inderogabilmente al 31 luglio 2023. I tempi e le modalità di erogazione del servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento adottato dal Miur, per l’anno scolastico 2023/2024. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al servizio educativo integrato numero unico telefono 0854283990.