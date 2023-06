In sala consiliare si parla di Intelligenza Artificiale e dei rischi a cui espone l'intera umanità

Era il 2001 quando Steven Spielberg firmò “AI-Intelligenza artificiale” realizzando l'ultimo sogno di Stanley Kubrick. Un film di fantascienza che già al tempo apriva una grande riflessione sulla potenza di una tecnologia che oggi è sempre più reale e che anima un dibattito globale da cui dovremmo farci decisamente coinvolgere di più.

È o non è una minaccia per l'umanità? Saremo noi ad occuparci dell'intelligenza artificiale o sarà lei ad occuparsi di noi? Il tema quanto mai attuale, sarà al centro di un incontro che si terrà venerdì 23 giugno alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Pescara. L'occasione per prendere coscienza di così è l'intelligenza artificiale, delle sue immense potenzialità, ma anche dei grandi rischi a cui ci espone. Rischi che hanno spinto Elon Musk, imprenditore proprietario di Twitter e da sempre tra i maggiori sostenitori della AI, a pubblicare una lettera su Future of Life per chiedere un passo indietro e cioè uno stop allo sviluppo della tecnologia fino a quando non vi sia una regolamentazione. Regolamentazione cui l'Europa sta lavorando con l'AI Act.

Certo è che l'Intelligenza Artificiale è ormai una realtà concreta e con questa bisogna fare i conti. Di qui l'iniziativa della presidenza del consiglio comunale che ha voluto organizzare l'incontro a Palazzo di Città per parlare dei timori connessi a questa rivoluzione tecnologica che mestieri, professioni, modi di vivere e di socializzare ad una velocità incredibile.

“Geoffrey Hinton, un informatico considerato il 'padrino' dell’AI, ha dichiarato di essersi pentito del suo lavoro ed ha spiegato alcuni dei pericoli della intelligenza artificiale e come essi siano 'abbastanza spaventosi'”, si ricorda nella nota diffusa dal vicepresidente del consiglio comunale Berardino Fiorilli per invitare ad esserci il 23 giugno in Comune per partecipare all'incontro con Stefano Lista, divulgatore ed early adopter, “per imparare a conoscere – conclude la nota - le opportunità e gli strumenti di difesa necessari per non trovarsi (del tutto) impreparati”.