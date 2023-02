Insediato il consiglio comunale delle bambine e dei bambini, il portavoce è Stefano Miani

Questa mattina in Comune si è insediato il consiglio comunale delle bambine e dei bambini. 57 gli alunni che, in rappresentanza dei 10 istituti comprensivi della città e delle due scuola paritarie Ravasco e Nostra Signora, hanno partecipato alla seduta, invitati uno per uno dal presidente dell’assemblea, Marcello Antonelli, a prendere posto nei seggi dell’emiciclo che occuperanno per un anno fino alla scadenza del mandato.

Ad accoglierli tra i banchi c'era l’assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Si è poi proceduto, nel corso dei lavori, alla nomina del “portavoce”, figura prevista dal regolamento, che di fatto opererà come rappresentante dell’organismo, cioè sarà un vero e proprio sindaco dei bambini: si tratta di Stefano Miani, alunno della Quinta A nella primaria di Colle Pineta (Comprensivo 7), che è quindi salito sullo scranno più alto e ha indossato la fascia tricolore. La prima seduta del neo istituito consiglio dei bambini e delle bambine, che si riunirà a cadenza mensile, è prevista per il prossimo mese di marzo.

Antonelli ha ringraziato "le famiglie, i dirigenti scolastici, le insegnanti e gli insegnanti che hanno collaborato con le istituzioni comunali perché si potesse oggi tenere questa assemblea. Sono convinto che spesso gli occhi dei bambini vedono cose che gli adulti non riescono a vedere e questo, credo e spero possa rappresentare un grande sostegno, un grande supporto che vorrete darci. Da parte nostra nei vostri confronti vi sarà la massima disponibilità nel recepire e nell’ascoltare. È un impegno serio quello che assumete oggi, ma sono fiducioso che vorrete assolverlo nel modo migliore. Buon lavoro cari bambini".

È poi toccato al sindaco Carlo Masci: "Oggi voi entrare a far parte della grande famiglia di coloro che in qualche modo decidono le sorti di questa città. La responsabilità che assumete è tanta, ma siete anche i protagonisti di un percorso democratico e partecipativo che iniziate e che vi porta a essere cittadini nel modo migliore. È un giorno importante che ricorderete sempre, perché da oggi siete l’avanguardia di tanti vostri coetanei. Sono quindi felice e orgoglioso di poter condividere la mia fascia di sindaco con chi tra voi da oggi sarà il “portavoce”. Certo, è un rito simbolico ma è anche un passaggio di consegne che tra qualche anno vi vedrà protagonisti. Noi stiamo costruendo il mondo in cui voi vivrete e quindi siamo tenuti ad ascoltarvi molto".