Chiude per due notti il casello dell'autostrada A14 di Pescara Ovest

L'entrata del casello dell'autostrada A14 di Pescara Ovest/Chieti sarà chiusa al traffico per due notti consecutive.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia, il casello, in entrata verso Ancona/Bologna, sarà chiuso al traffico giovedì 20 e venerdì 21 ottobre dalle ore 22 alle 6.

In alternativa, si consiglia di entrare nella stazione di Pescara nord/Città Sant'Angelo.