Indice della criminalità del Sole24Ore, la provincia di Pescara è 33esima con oltre 3mila 400 denunce ogni 100mila abitanti

Con 3mila 470 denunce ogni centomila abitanti per un totale di 10mila 850, la provincia di Pescara è 33esima nella classifica sull'indice della criminalità 2023 (i dati sono riferiti al 2022) elaborata dal Sole24Ore sulla base dei numeri forniti dal Viminale e riferiti alle denunce rilevate dalle forze dell'ordine su 106 province italiane. Un aumento di denunce quello registrato rispetto ai dati riferiti al 2021 quando la provincia era sotto di una posizione e cioè 34esima con 10mila 312 denunce (3mila 290 ogni centomila abitanti): 538 dunque le denunce in più sporte dai cittadini.

Un numero comunque più basso rispetto al 2019 e cioè al pre-pandemia quando i reati denunciati erano stati 12mila 544 con il numero più basso registrato nel 2021 (9mila 670 quelle sporte).





La provincia di Pescara la peggiore tra le abruzzesi per l'indice di criminalità

Tra quelle abruzzesi Pescara è anche la provincia peggiore. Dietro di lei si piazzano nell'ordine Teramo 45esima con 3mila 280,7 denunce ogni 100mia abitanti e 9.790 denunce complessive; Chieti 77esima con 2mila 781,1 denunce ogni 100mila abitanti e 10mila 345 denunce totali e infine L'Aquila che è decisamente in fondo alla classifica: 100esima con 2mila 280 denunce ogni 100mila abitanti per un totale di 6mila 547 denunce rilevate.

I numeri della provincia di Pescara per ogni singolo reato

I dati elaborati dal Sole24Ore indicano sia le tipologie di reato e le denunce sporte nel 2022, ma anche in che posizione la provincia si trova in riferimento al singolo reato a livello nazionale.

In riferimento alla provincia di Pescara numero maggiore di denunce nel 2022 è stato per il reato di furto: 4mila 31 il totale per un totale di mille 290,7 ogni centomila abitanti. Un numero che vede Pescara al 37esimo posto nella classifica nazionale. La tipologia di furto maggiormente denunciata è quella in appartamento (616 denunce e 59esimo posto). Seguono i furti di autovetture (396 denunce e 16esima posizione in classifica), di auto in sosta (334 denunce e 47esima posizione), negli esercizi commerciali (260 denunce e 56esima posizione), i furti con destrezza (185 denunce e 60esima posizione). Quindi i furti dei motocicli (107 denunce e 15esima posizione), dei ciclomotori (95 denunce e nona posizione in classifica) e infine i furti con strappo (gli scippi): 51 quelli denunciati l'anno scorso con il 22esimo posto nella classifica nazionale.

Sono le denunce per danneggiamenti quelle al secondo posto per la provincia: 1.433 il totale che vale a Pescara il 28esimo posto nella classifica italiana. Al terzo posto troviamo le frodi informatiche che con le 1.234 sporte si piazza al 73esimo posto in classifica. Quindi le denunce per lesioni dolose che sono state 321 per un 55esimo posto in classifica. Sebbene all'82esimo posto a livello nazionale, a crescere sono le denunce per minacce che nel 2022 sono state 296.

Per quanto riguarda gli stupefacenti le denunce sono state 203 per una 20esima posizione a livello nazionale. A pesare soprattutto lo spaccio con 138 denunce e un 21esimo posto tra le province italiane. Era decima la provincia nel 2022.

Seguendo l'ordine dal maggiore al minor numero di denunce troviamo quindi i delitti informatici che con 141 si piazza al 141esimo posto.

Quindi le rapine che contano 113 denunce nel 2022 e il 27esimo posto a livello nazionale per numero di denunce. Nel dettaglio le rapine denunciate sono avvenute soprattutto in strada (43), poi negli esercizi commerciali (28), quindi in abitazione (9) e infine in banca dove una è stata la rapina denunciata nel 2022.

Una 27esima posizione che la provincia ha anche per le estorsioni sebbene con il dato in calo: 69 le denunce sporte. Stabili invece le denunce per percosse per cui la provincia è decisamente in fondo alla classifica: 43 quelle sporte per un 103esimo posto nella classifica nazionale.

Crescono invece le denunce per incendio, reato per il quale la provincia è 67esima e che ha visto sporgere 24 denunce l'anno scorso. Aumentano anche le denunce per il danneggiamento a seguito di incendio: 22 denunce e 57esima posizione in classifica. Un quadro in cui si inseriscono anche gli incendi boschivi: stabili le denunce per un totale di 7 e un 70esimo posto.

Scendono invece le violenze sessuali per cui la provincia è comunque in bassa classifica: 99esima posizione con 18 denunce. Proseguendo si trova il reato di contraffazione di marchi e prodotti industriali che ha visto crescere il numero delle denunce: 13 quelle rilevate con Pescara 49esima a livello nazionale.

Per quanto riguarda i tentati omicidi 7 sono state le denunce nel 2022 con il 22esimo posto nella classifica nazionale. Bassissimo il posizionamento per gli omicidi colposi: 99esima posizione con le 5 rilevate.

Tre e 85esima posizione per le denunce di riciclaggio e impiego di denaro. Stesso numero per quelle sporte per il reato di sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile: 87esimo posto in classifica.

Due le denunce per omicidio volontario e 29esimo posto in classifica per Pescara così come due sono state quelle per usura dove però Pescara è tra le prime dieci città italiane con la sua nona posizione. Ultimo reato quello della violazione della proprietà intellettuale per cui la provincia è 17esima a livello nazionale con due denunce.

Nessuna denuncia nel 2022 è infine stata rilevata per i reati di contrabbando, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere e associazione per produzione o traffico di stupefacenti.

La peggiore e la migliore provincia italiana per indice di criminalità

A livello nazionale la maglia nera se la guadagna ancora una volta Milano con ben 225mila 78 denunce totali pari a 6mila 991,3 ogni centomila abitanti con su tutti furti, rapine, danneggiamenti e violenze sessuali. Ultima in classifica Oristano con 2mila 588 denunce.