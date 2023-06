Incendio a Manoppello Scalo, scatta il divieto di consumo di prodotti ortofrutticoli

Dopo l'incendio verificatosi sabato 24 giugno nello stabilimento Idroitalia, a Manoppello Scalo, che ha prodotto una notevole colonna di fumo, arriva l'ordinanza del sindaco Giorgio De Luca.

Come si legge nel provvedimento, "in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aerodispersi, in virtù del principio di precauzione, per un raggio di 200 metri dallo stabile incendiato, che è situato ai confini con il Comune di Chieti", vengono stabiliti "il divieto di consumo di prodotti ortofrutticoli se non accuratamente sottoposti ad attento lavaggio in acqua corrente e potabile e ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; il divieto di utilizzo di foraggi per l’alimentazione animale".

Inoltre si raccomanda di "limitare le attività all’aperto, con particolare riferimento a quelle di natura ludico sportiva, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti, non stendere panni all’aperto".

Tutto questo "in attesa di riscontri oggettivi derivanti dai risultati delle analisi sulla qualità dell’aria e dell’ambiente circostante e fino a comunicazione certa degli stessi organi competenti". Dopo lo scoppio del rogo sono stati allertati, per quanto di competenza, l’Arta Abruzzo, la Asl di Pescara e la Prefettura del capoluogo adriatico.