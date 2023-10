Inaugurata via Fara a Bolognano, rinasce una strada fondamentale per il territorio [FOTO]

Taglio del nastro a Piano d’Orta di Bolognano, nella mattinata di venerdì 20 ottobre, per la cerimonia di fine lavori di via Fara, tratto stradale che a partire dall’innesto con la provinciale 56 prosegue fino al raggiungimento dell’abitato in contrada Fara. “A pochi giorni dall’inaugurazione della riqualificata via Madonna del Monte, i cittadini di Bolognano hanno da oggi un altro percorso stradale sicuro e decoroso”, ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Renzis, presente all’evento insieme al sindaco Guido Di Bartolomeo, al vicesindaco Adelaide Chiacchia e all’onorevole Guerino Testa, oltre a una rappresentanza delle forze dell’ordine, del parroco e della scuola.

“Ho potuto apprezzare – ha proseguito De Renzis – un territorio che sta cambiando volto, e per questo ho rivolto un plauso al primo cittadino per la determinazione e la concretezza che stanno distinguendo il suo operato, e al deputato Testa da cui ho ereditato l’ottimo lavoro da lui svolto in qualità di consigliere regionale, evidentemente rivolto alla valorizzazione delle nostre splendide aree interne. Una mission che ho intenzione di proseguire, mantenendo al centro il rilevante patrimonio ambientale abruzzese, che Bolognano e la Val Pescara esprimono appieno”, ha concluso De Renzis.