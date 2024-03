Inaugurata a Cupoli Superiore la sede della protezione civile di Farindola: "Un riferimento per il territorio"

I volontari della protezione civile Pivec del distaccamento di Farindola hanno finalmente una sede. Si trova in contrada Cupoli Superiore e alla sua inaugurazione ha preso parte anche il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco.

Una sede che si è potuta realizzare “grazie all'amministrazione comunale e grazie ai fondi stanziati dalla Regione Abruzzo, su mia iniziativa”, dichiara.

Quattro i comuni su cui opera il distaccamento di protezione civile (Farindola, Montebello di Bertona, Civitella Casanova e Villa Celiera) “svolgendo un ruolo fondamentale sul territorio – sottolinea l'esponente della Lega -. Oggi ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento a livello provinciale”

L'occasione anche per fare il punto su alcuni dei progetti finanziati sul territorio dalla Regione che l'anno scorso, ricorda D'Incecco, ha stanziato “cinque mila euro per far conoscere ai ragazzi delle scuole, ma anche ai più grandi le buone pratiche di protezione civile. A dicembre, altri dieci mila euro per permettere ai volontari del distaccamento di Farindola di implementare la tecnologia. Mancava, quindi, soltanto una sede efficiente. Averla potuta aprire mi rende particolarmente orgoglioso”.