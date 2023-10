Inaugurata e già operativa la nuova Ricicleria di via Prati e il porta a porta a sud della città partirà entro fine ottobre [FOTO]

Inaugurato il secondo Centro di raccolta dei rifiuti differenziati, ovvero la Ricicleria di via Prati ed è già operativa. Il taglio del nastro è stato fatto questa mattina alla presenza, tra gli altri, del sindaco Carlo Masci, dell'assessore comunale Isabella Del Trecco, del presidente di Ambiente Ricardo Chiavaroli con tutto il consiglio di amministrazione (Valeria Toppetti, Alessandra De Luca, Francesca Sagazio ed Emilio Longhi), del direttore Masimo Del Bianco oltre a tutti i componenti della struttura operativa: capisquadra e rappresentanti sindacali.

Una struttura dotata di uffici e sala conferenze per ospitare anche gli studenti con momenti di formazione e che ha a disposizione un ampio piazzale per il parcheggio dei mezzi della società di raccolta rifiuti oltre che di due tettoie: la più grande per i cassoni grandi e la più piccola per i mezzi di ridotte dimensioni. Una struttura che, sottolinea Del Trecco, “sarà una valida alternativa e un supporto al primo impianto di via Fiora”.

“Nei prossimi giorni – fa sapere - forniremo ai cittadini orari di apertura e modalità di fruizione del servizio, che sarà fondamentale nel momento in cui entrerà a regime l'estensione della raccolta differenziata porta a porta nel quartiere Porta Nuova dove nei giorni scorsi è partita la distribuzione delle attrezzature ai residenti dando il via al conto alla rovescia per la rimozione definitiva dei cassonetti stradali”, aggiunge l'assessore comunale.

“L’impianto rappresenta innanzitutto uno strumento in più a sostegno del lavoro svolto ogni notte da centinaia di uomini e donne, lontano dai riflettori, un lavoro complesso teso a garantire per tutti una città pulita e Pescara oggi lo è – dichiara Masci -. Diminuiscono ogni giorno gli abbandoni di rifiuti ingombranti e ormai manca veramente l’ultimo tassello, ovvero l'estensione della raccolta porta a porta a regime su tutta la città. E ringrazio anche le sigle sindacali che ci aiutano ogni giorno a costruire un ambiente di lavoro di grande armonia, difendendo i diritti dei lavoratori, ma collaborando con l’amministrazione comunale”.

Nel sottolineare la soddisfazione per l'inaugurazione che ha subito ritardi anche a causa dei continui furti di rame subiti, riferisce, Del Trecco spiega anche come la nuova Ricicleria era fondamentale dato che l'altra “ormai il primo impianto non riesce più a contenere tutto il pattume raccolto in modo differenziato sulla città e infatti la giornata odierna è propedeutica al porta a porta esteso: siamo agli sgoccioli, nei giorni scorsi abbiamo iniziato a consegnare il materiale nelle case di Porta Nuova che è stata divisa in tre parti e man mano che avremo completato l’assegnazione di buste e mastelli alle utenze partirà il servizio che entro fine ottobre, massimo gli inizi di novembre sarà completamente a regime nel quartiere, per poi dedicarci al centro. Il secondo centro di raccolta ci garantisce uno spazio maggiore in cui i mezzi di Ambiente porteranno la frazione indifferenziata-secco residuo, l’organico, la plastica, tutto rigorosamente differenziato, fondamentale in una città che conta 120mila residenti, ma che ogni giorno accoglie altre 300mila persone per studio, lavoro o tempo libero”.

“L’inaugurazione dimostra che siamo una squadra – dice quindi Chiavaroli – e ritengo che non ci sia segnale più bello che possiamo dare alla città. Nel frattempo Ambiente spa cresce e oggi siamo in trattativa con altri Comuni per estendere il nostro servizio”