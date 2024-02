Inaugurato il nuovo scuolabus di Sant'Eufemia a Maiella [FOTO]

Con la benedizione del parroco di Sant'Eufemia a Maiella è stato inaugurato, nella mattinata di domenica 4 febbraio, il nuovo scuolabus del paese. Il mezzo potrà assicurare il trasporto scolastico ai ragazzi del posto, e l’acquisto è stato possibile grazie all’impegno del consigliere regionale Domenico Pettinari che, in occasione dell’approvazione del bilancio regionale 2022, ha presentato un emendamento in cui si prevedeva il riconoscimento del necessario contributo a favore del Comune di Sant’Eufemia a Maiella.

A tale proposito, il sindaco Francesco Crivelli ha dichiarato: "Pur appartenendo a schieramenti politici diversi, la reciproca stima e lealtà ha consentito di costruire un rapporto limpido con l’amico Domenico Pettinari, in cui il dovere istituzionale è sempre stato anteposto alle logiche di appartenenza partitica. L’impegno assolutamente disinteressato di Domenico a favore della nostra comunità è meritevole di lode".

E Pettinari, dal canto suo, risponde con queste parole: "Ho contribuito fattivamente con un mio emendamento all’acquisto del nuovo scuolabus per il Comune di Sant’Eufemia a Maiella. Ringrazio il sindaco per le parole spese nei miei confronti in occasione della benedizione".