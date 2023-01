Conto alla rovescia in via del Santuario per l'inaugurazione della nuova sede dell'Ugl

Lunedì 9 gennaio verrà inaugurata la nuova sede dell'Ugl, in via del Santuario 166. La cerimonia si terrà alle ore 9, alla presenza della segretaria regionale Gianna De Amicis e del segretario provinciale Armando Foschi. La struttura sindacale, come informa una nota, continuerà a garantire vari servizi al cittadino, assicurando l’assistenza ai lavoratori e alcune convenzioni.

Ecco tutto ciò che offrirà l'Ugl: servizio Caf per la redazione dei modelli 730, modello unico, Red, Invcv, Icric e Imu, successioni, ,odello Isee/Ise e detrazioni, pratiche Inps, Spid, Bonus luce e gas, contratti di affitto, pratiche colf e badanti, contabilità e buste paghe, servizi del patronato con pensioni e reversibilità, infortuni Inail, invalidità, disoccupazioni, cittadinanza italiana, assegno unico, assegno sociale, maternità e bonus, pratiche di edilizia residenziale pubblica (Ater – politica della casa), gestione dei reclami bollette.

Gli uffici saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 18, il recapito telefonico è lo 085/4212491; e-mail: segretario@uglpescara.it e segretario.uglpescara@pec.it.