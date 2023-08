Le pro loco provinciali scelgono Spoltore per la promozione turistica: inaugurato l'infopoint nella biblioteca Piero Angela

Inaugurati a Spoltore l'Infopoint turistico e il nuovo ufficio di segreteria dell'Unpli (Unione nazionale pro loco d'Italia). La sede scelta è quella della biblioteca comunale Piero Angela, l'obiettivo quello di promuovere e valorizzare la regione e in particolare la provincia dal punto di vista turistico, culturale e naturalistico.

Obiettivo che si intende raggiungere proprio grazie al coinvolgimento delle sedici pro loco associate ed è per questo che si è deciso di aprire la nuova realtà nella biblioteca comunale del borgo di Spoltore che oltre ad essere un luogo da visitare, è anche vicino all'aeroporto di Pescara e a pochi chilometri sia dal mare che dalla montagna.

Oltre che attività front-office l'infopoint, assicura 'organizzazione, sarà molto presente sui social.

“Siamo lieti di questa collaborazione con l’Unpli provinciale e regionale – dichiara il sindaco Chiara Trulli -. Siamo certi che si possa ingenerare un circuito virtuoso di contributi essenziale per la crescita turistica ed anche culturale della nostra città e che lo sviluppo locale parta proprio delle collaborazioni con i soggetti qualificati del territorio e certamente l’unione delle pro loco è uno degli interlocutori che vogliamo coltivare”.

“Abbiamo accolto con molta gioia la richiesta del comitato provinciale Unpli di Pescara - aggiunge l’assessore comunale Roberta Rullo -. Siamo particolarmente onorati del fatto che la loro scelta sia ricaduta su Spoltore come punto baricentrico provinciale. Riteniamo che per la nostra città questo sia un ulteriore passo in avanti nella sua collocazione culturale all’interno della provincia. La mission delle pro loco è squisitamente di valorizzazione culturale, in tutte le sue forme: ospitare presso la biblioteca comunale Piero Angela la sede del comitato provinciale con l’infopoint turistico, con la possibilità di svolgere anche riunioni di giunta e di consiglio regionale per l'Unpli Abruzzo – conclude -, è una grande occasione per continuare a sottolineare la vocazione culturale della città di Spoltore”.