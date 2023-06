Realtà aumentata e interattività: la didattica alla Foscolo si fa tecnologica grazie all'aula Inclusione [FOTO]

Computer, un monitor immersivo e tanti altri strumenti a disposizione dal prossimo anno scolastico grazie alla donazione del Rotary. La soddisfazione della dirigente scolastica Ascione: "Importante per tutti gli alunni, ma in particolare per quelli con disabilità che possono così partecipare pienamente alle attività didattiche"