Inaugurato con una festa il nuovo anno scolastico dell'istituto alberghiero De Cecco

Inaugurato l'anno scolastico 2023/2024 dell'istituto alberghiero De Cecco di Pescara

Alla cerimonia di Inaugurazione odierna dell’anno scolastico alla quale hanno preso parte il questore Luigi Liguori, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, con il vicepresidente Domenico Pettinari, i dirigenti dell’ufficio scolastico provinciale Pierangelo Trippitelli con le funzionarie Daniela Puglisi e Tiziana Venditti, il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, il sindaco Carlo Masci, il presidente del tribunale ecclesiastico interregionale Abruzzo e Molise, Don Antonio De Grandis e Marina Falivene, garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Presenti nel campus Sport&Gusto della sede di via dei Sabini, schierati con i propri docenti e con gli ex studenti dell’indirizzo accoglienza a fare da padrini e madrine, gli studenti delle 10 classi prime, al loro esordio, e alle spalle i genitori, con l’assistenza dei volontari della protezione civile dell’associazione "Volontari senza Frontiere" con Antonio De Simone e Anna Maria Di Rita e dell’associazione Anpee con il presidente Antonio Mariani e la vicepresidente Gabriella Lentilucci. Ad aprire la cerimonia è stata il soprano Chiara Tarquini che ha cantato l’Inno d’Italia.



«Ci aspetta un anno scolastico vivace, pieno, anche sotto il punto di vista strutturale, visto che grazie alla vicinanza della Regione Abruzzo, con il presidente Lorenzo Sospiri, e della Provincia di Pescara, con il presidente Ottavio De Martinis, riusciremo a breve a inaugurare la nuova aula magna dell’istituto alberghiero Ipssar "De Cecco" di Pescara, uno spazio importante e strategico a disposizione dei nostri studenti, ma anche della città», dice la dirigente Alessandra Di Pietro. Che poi prosegue: «Ai ragazzi delle 10 classi prime che oggi hanno varcato per la prima volta la soglia della nostra scuola ricordo di essere sempre orgogliosi di un Istituto che non solo li formerà professionalmente, ma che soprattutto li accompagnerà nella crescita per diventare uomini e donne inclusivi, grazie alla costante collaborazione con le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio. La vicinanza delle istituzioni testimonia lo spirito di collaborazione che la nostra scuola ha saputo instaurare con il territorio nella consapevolezza che da una naturale alleanza può realmente scaturire una formazione efficace su valori condivisi. Alle famiglie, che considero i nostri interlocutori privilegiati con cui condividere valori, rivolgo l’invito a partecipare alla vita della scuola per poter meglio orientare la nostra azione educativa con un ruolo propositivo perché scuola e famiglie sono chiamate a far convergere il nostro lavoro sulla crescita educativa dei giovani. Abbiamo voluto dedicare il momento dell’accoglienza, in particolare, ai ragazzi delle classi prime all’interno del Campus Sport & Gusto realizzato un anno fa, uno spazio di oltre 11mila metri quadrati dedicato allo sport, ma anche luogo di socializzazione e relazioni, spazio inclusivo e del benessere che è il nostro primo obiettivo. Il "De Cecco" è il più grande istituto alberghiero e turistico d’Abruzzo, è una scuola di tradizione, ha più di 50 anni, nel cuore della zona liberty della città. Siamo un polo professionale d’eccellenza capace di combinare la formazione tecnica con quella culturale, assicurando una formazione moderna in linea con i nuovi trend; la nostra è una scuola inclusiva, in cui nessuno deve restare indietro, convinti che siamo tutti unici e diversi, ma uguali nella diversità, e siamo impegnati nella promozione di una sensibilità ecologica».