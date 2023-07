Saranno 753 i docenti immessi in ruolo in Abruzzo per l'anno scolastico 2023-2024

Saranno 753 i docenti immessi in ruolo in Abruzzo. Lo rende noto l'ufficio scolastico regionale come comunicato dall'agenzia di stampa Ansa e sulla base del contingente autorizzato dal Mef (Ministero dell'economia e delle finanze) a livello nazionale. I nuovi docenti prenderanno servizio nelle scuole di ogni ordine e grado sia per posti comuni che di sostegno.

Questa la distribuzione in Abruzzo per l'anno scolastico 2023-2024: 84 immissioni posti su comuni e 48 sul sostegno per la scuola dell'Infanzia; 78 su posti comuni e 110 sul sostegno per la primaria; 135 su posti comuni e 88 sul sostegno per la secondaria di primo grado (scuole medie); 147 su posti comuni e 63 sul sostegno per la secondaria di secondo grado (scuole superiori).

La procedura per la nomina è automatizzata e per le operazioni ordinarie si attingerà al 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento (Gae) e per il 50 per cento da graduatorie di merito (Gm) dei concorsi.

La prima fase della procedura per l'immissione dalle graduatorie di merito, già aperta, si concluderà mercoledì 19 luglio, mentre la procedura di reclutamento da graduatorie ad esaurimento sarà aperta domani. Per l'immissione dalle graduatorie di merito i partecipanti alla procedura dovranno procedere alla seconda fase per la scelta della sede sempre attraverso piattaforma online.