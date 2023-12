Con 73mila luci al led la "casa di Babbo Natale" di Nevio Clivio illumina le feste a Manoppello [FOTO]

Una tradizione da rispettare e che anche quest'anno è un grande attrattore per tutta la comunità e non solo. Ad accendere letteralmente il natale a Manoppello sono stati anche quest'anno Annagiulia e Nevio Clivio che per illuminare la loro casa in via Alcide De Gasperi hanno utilizzato ben 73mila luci al led allestendo il presepe con la capanna con tanto di pastori, animali e un laghetto sistemati con 800 visti e in più la casa di Babbo Natale dove non manca il caminetto.

Una vera e propria favola fatta di colori, prese, ciabatte e prolunghe. Va da sé che non manca la musica. Un lavoro che Nevio insieme alla moglie Annagiulia e i figli Massimo ed Emiliano ha iniziato ad agosto e che anche per queste festività regala un vero e proprio scenario magico alla collettività.

“Mi piace cimentarmi con gli allestimenti luminosi, per me è una grande passione – racconta il signor Nevi. -, forse perché ho lavorato una vita all’Enel, anche se in realtà ho sempre fatto l’autista. Mi piace vedere i bambini che vengono a passeggiare sulla strada e si fermano rapiti davanti dalle migliaia di luci colorate. In diversi restano per qualche minuto davanti casa e tanti la osservano rapiti dai finestrini del treno visto che l’immobile affaccia sul tracciato ferroviario. È una bella soddisfazione fare qualcosa per gli altri”.

“Con la sua casa illuminata Nevio Clivio è riuscito a catalizzare l’attenzione dei nostri concittadini e non solo. Lo ringrazio per il suo grande cuore e per questa bella attrazione che è ormai è entrata a far parte a pieno titolo delle tradizioni cittadine. Fare una passeggiata in via De Gasperi – dichiara il sindaco Giorgio De Luca – è diventato ormai un appuntamento per i manoppellesi, ma anche un segno tangibile di calore, accoglienza e speranza. Grazie alla famiglia Clivio, a Nevio, Annagiulia, Massimo ed Emiliano”.