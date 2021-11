"Il ragazzo di via Bologna", donna lancia una pagina Facebook per ritrovare un misterioso giovane

Una giovane donna ha lanciato una pagina Facebook, "Il ragazzo di via Bologna", dopo aver ricevuto quella che lei stessa definisce "un colpo di fulmine". Queste le sue parole: "Sto cercando un ragazzo che ieri (11 novembre), alle ore 15 circa, era in via Bologna (vicino al Conad). Alto, moro, indossava pantaloni e cappotto scuri. Portava dei fogli tra le mani. Purtroppo stavo andando al lavoro e non sono riuscita a vedere dove fosse diretto. Spero che, diffondendo questa pagina, qualcuno di voi si riconosca. Mi hai letteralmente rubato il cuore! P.s.: no, non sono un’adolescente attratta dal primo che gli passa davanti. Ho 28 anni, sono abbastanza matura per capire se ne vale la pena".

La pagina è visibile QUI. Per informazioni: ilragazzodiviabologna@outlook.it.