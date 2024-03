La guardia di finanza e l'Adricesta insieme a Fabio Fulco donano giocattoli e uova di Pasqua ai piccoli ricoverati

In occasione dell’arrivo della santa Pasqua, il Comando provinciale della guardia di finanza di Pescara ha organizzato, insieme all’associazione donazione ricerca Italiana cellule staminali trapianto e assistenza (Adricesta) onlus del capoluogo adriatico, con la partecipazione del sindaco, Carlo Masci e dell’attore Fabio Fulco, un momento di solidarietà e di vicinanza ai bambini nei reparti di Chirurgia Pediatrica, Pediatria e Onco-Ematologia Pediatrica dell’ospedale “Santo Spirito”.

Le fiamme gialle e i volontari dell’associazione sono stati accolti dal personale medico e, insieme alle mascotte dei personaggi più amati, hanno fatto visita ai piccoli, a cui sono stati donati giocattoli e uova pasquali.

Il comandante provinciale, colonnello t.St Antonio Caputo, ha sottolineato come sia stata «una giornata speciale» per tutti: per la guardia di finanza di Pescara, per i bimbi, per gli addetti sanitari e per i volontari: «La nostra presenza qui testimonia la vicinanza dell’Istituzione alla collettività e l’importanza della solidarietà specie nei confronti di chi ha più bisogno. L’emozione più grande è stata vedere il sorriso sul volto dei piccoli che ci hanno accolti con entusiasmo e tanta curiosità».