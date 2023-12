Tre dipendenti di Poste Italiane (uno di Pescara centro) nominati "Maestro del Lavoro"

Stelle al merito a tre dipendenti abruzzesi di Poste Italiane, di cui uno di Pescara, nominati "Maestro del Lavoro" nel corso di una cerimonia al ridotto del teatro Comunale dell’Aquila.

In concomitanza con il 100° anniversario della “Stella al Merito del Lavoro”, celebrato in modo solenne dal presidente della Repubblica al Quirinale e dal Mimit, con l’emissione di un francobollo commemorativo, si è svolta nella mattinata di martedì 5 dicembre la cerimonia per il conferimento della prestigiosa onorificenza presieduta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

Tra i 22 abruzzesi insigniti della “Stella” diventati ufficialmente “Maestri del Lavoro”, anche tre dipendenti di Poste Italiane: Giustino Polimene, collaboratore nell’ufficio postale di corso Vittorio Emanuele II a Pescara; Antonio Di Felice, direttore dell’ufficio postale di Torano Nuovo; e Dario Mazzulli, operatore di sportello nell’ufficio postale di Cerchio.

Giustino Polimene, 59 anni, lavora in Poste Italiane dal 1990, quando fu assunto con la qualifica di operatore specializzato di esercizio a Novara. Nel 2001 il trasferimento in Abruzzo, prima nell’ufficio postale di Penne come collaboratore e successivamente, come direttore, in quelli di Vestea e Moscufo. Dal 2011 ricopre il ruolo di collaboratore di uffici postali doppio turno: prima a Pescara 4 (via Cavour), poi a Pescara 8 (via Verrotti) e dal 2020 a Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili anche presso i 14 uffici postali abruzzesi con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” delle maggiori città italiane e sul sito filatelia.poste.it.