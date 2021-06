La 'Iena' Giulio Golia in vacanza a Silvi: "Con tutta la protezione diventerò un gambero"

Una breve frase ad accompagnare un post, pubblicato sabato sulla sua pagina Facebook, insieme a una fotografia che lo ritrae in spiaggia, per concedersi un po' di meritato relax comodamente seduto su una sdraio:

"Oggi primo sole e primo bagno, con tutta la protezione diventerò un gambero".

Parola della 'Iena' Giulio Golia, che in questi giorni è in vacanza a Silvi Marina, come svelato dallo stesso inviato della celebre trasmissione di Italia 1 tramite un hashtag. Per chi lo conosce bene non si tratta neanche di una grossa novità, dal momento che Golia passa da anni le sue vacanze estive tra Silvi e Pineto, scegliendo dunque il litorale teramano a pochi passi da Pescara. Di sicuro, durante il weekend appena trascorso il buon Giulio è andato al mare lì, approfittando della conclusione della stagione televisiva de 'Le Iene', la cui ultima puntata è andata in onda l'8 giugno.

Silvi si conferma dunque una località molto gradita dai vip, se consideriamo che nelle scorse settimane ha fatto capolino in città anche il generale Figliuolo, che d'altronde è un "fedelissimo" della perla dell'Adriatico poiché vi si reca in villeggiatura da ormai 50 anni. E nel "palmares" di Silvi figurano altresì il filosofo Massimo Cacciari e l'attrice Maria Rosaria Omaggio.