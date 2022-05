Giro d’Italia, le limitazioni al traffico e la chiusura delle strade fra le province di Pescara e Teramo

Giro d’Italia 2022, ecco le limitazioni al traffico e la chiusura delle strade fra le province di Pescara e Teramo in occasione della decima tappa Pescara-Jesi che è in programma nella mattinata di domani, 17 maggio. La questura di Teramo, con l'obiettivo di ridurre il più possibile i disagi alla circolazione stradale, ha fatto sapere che lo stop al transito dei mezzi sulla statale 16 scatterà dalle ore 10.20 (la partenza della carovana rosa da Pescara è prevista alle ore 12) nei seguenti comuni: Silvi Marina, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro.

In occasione della gara, per agevolare le necessità degli automobilisti, il traffico in uscita dai caselli autostradali A14 di Atri/Pineto e Val Vibrata sarà deviato esclusivamente in direzione monti, dalle ore 10.30 e fino alla riapertura al traffico della SS o, comunque, fino alle cessate esigenze. Al fine di garantire la sicurezza del percorso verranno impegnate unità della polizia di stato e dei carabinieri, nonché della guardia di finanza e della polizia provinciale. In campo anche gli agenti delle varie polizie locali.