Donna scomparsa da Moscufo più di 4 anni fa, "Chi l'ha visto" si occupa del caso di Giovina "Gioia" Mariano

A distanza di oltre 4 anni è ancora avvolta nel mistero la scomparsa da Moscufo di Giovina "Gioia" Mariano.

A riaccendere i riflettori sulla vicenda dell'ex dipendente del Comune di Pescara sono stati il programma televisivo di Rai3 "Chi l'ha visto" e l'associazione Penelope Abruzzo.

Della donna (60 anni nel momento della scomparsa) non si hanno notizie dall'8 marzo del 2017.

A sollecitare l'intervento della trasmissione condotta da Federica Sciarelli sono stati i cugini che vogliono vederci chiaro. Del servizio si è occupato Fabrizio Franceschelli. L’8 marzo 2017 il nipote, suo ospite, l'ha vista per l'ultima volta alle 8 del mattino. Da allora nessuno ha più avuto sue notizie. Al telefono non è più risultata raggiungibile. «L’abbiamo cercata in tutti i modi, tranne con “Chi l’ha visto?», dicono i cugini. L'associazione Penelope Abruzzo che si sta occupando del caso segnala come «agli atti ci sia solo una denuncia per allontanamento volontario».

Alessia Natali, presidente di Penelope Abruzzo lancia un ulteriore appello a tutti quelli che la conoscevano, compaesani, amici, ex colleghi di lavoro: «Chiunque possa dirci qualcosa, qualsiasi info su sue confidenze, le sue volontà, i suoi racconti. Finché non la troveremo, non mi fermerò! Possono contattarmi tramite telefono 3475922521 o tramite mail abruzzo@penelopeitalia.org».

Per rivedere sia il servizio cliccare sul seguente link e andare al minuto -1:03:53: https://www.raiplay.it/video/2021/10/Chi-lha-visto---Puntata-del-13102021-657030cd-a942-47a3-bc58-15f6b5dc1bd8.html