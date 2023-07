Cento giovani pescaresi a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù con Papa Francesco

Venerdì 28 luglio tanti giovani sono partiti da Pescara per andare a partecipare alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, che vedrà la presenza anche di Papa Francesco e si terrà dal 1° al 6 agosto sul tema “Maria si alzò e andò in fretta”. I ragazzi si sono dati appuntamento davanti alla parrocchia di San Camillo de Lellis, a Villa Raspa di Spoltore, per partire a bordo di due pullman.

È questo il primo gruppo della delegazione pescarese, formata da un totale di quasi mille giovani – considerando anche alcune parrocchie che raggiungeranno autonomamente Lisbona e i ragazzi del Cammino Neocatecumenale – che oggi farà tappa dapprima a Lourdes per ricongiungersi con le delegazioni delle diocesi abruzzesi e molisane che, a livello regionale, hanno organizzato questo pellegrinaggio.

Il capospedizione è don Domenico Di Pietropaolo: «Siamo prontissimi – ha raccontato a pochi minuti dalla partenza – Questa è la decima Gmg a cui partecipo da quando sono ragazzo. Siamo molto felici di fare questa ennesima esperienza e speriamo che possa essere un punto di partenza per tanti di quei ragazzi che, per la prima volta, vivranno questo incontro con tanti giovani di tutte le parti del mondo. Saremo a Lourdes e inizieremo con una preghiera alla Vergine Maria, che sicuramente ci accompagnerà in questo viaggio. E poi l’arrivo a Lisbona, lunedì sera, quando ci sistemeremo nella diocesi che ci accoglierà».

Un’accoglienza che è stata predisposta meticolosamente: «I ragazzi maggiorenni – spiega don Domenico – verranno ospitati dalle famiglie del posto, mentre i minorenni verranno ospitati in strutture specifiche a partire dalle parrocchie e dalle scuole, le quali sono già state allestite da educatori e sacerdoti. Ovviamente noi staremo sempre con i ragazzi, non li lasceremo soli». Su 65mila ragazzi italiani che in totale si recheranno nella capitale portoghese, dunque, circa mille saranno soltanto i pescaresi.